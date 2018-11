Real : Benzema s’autoproclame successeur de Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo cet été, les performances de Karim Benzema sont d’autant plus observées.

Le Français est désormais perçu comme le principal atout offensif du Real Madrid. Du coup, lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, les critiques se dirigent immédiatement vers l’avant-centre madrilène. Une énorme pression que l’ancien Lyonnais accepte sans broncher, lui qui envisage de faire oublier le transfert du Portugais.

« On me demande toujours plus car le Real est le meilleur club du monde. Tout le monde veut plus de buts et de passes décisives de la part de l'attaquant, c'est normal, a assumé le Merengue sur Real Madrid TV. Cela me motive pour faire une grande saison, elle est très importante pour moi. Avant, nous avions Cristiano, mais aujourd'hui il n'est plus là pour marquer, c'est à mon tour. Je suis très motivé et prêt pour cela. » En effet, Benzema (10 réalisations cette saison) espère battre son record de 32 buts toutes compétitions confondues (2011-2012), ou carrément atteindre la barre des 35 unités.

L’objectif de Benzema

« Bien sûr que je peux. Bien sûr, bien sûr, mais c'est privé ça, a-t-il plaisanté. Je l'ai dans un coin de ma tête. Cette année, je vais essayer d'en marquer plus. Plus je marque, plus nous avons de chances de gagner. À chaque match je veux marquer et faire des passes décisives. Je sais qu'à chaque match je dois aider mes coéquipiers en marquant. Je suis toujours le même, je veux m'associer avec mes coéquipiers et les servir. Désormais, j'ai plus d'occasions. » A croire que le Real n’a pas besoin de remplacer CR7.