Dugarry humilie le Real Madrid de Xabi Alonso

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Après ses quatre premiers matchs sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso continue de chercher son système de jeu préférentiel. Pour Christophe Dugarry, ce que fait l'entraineur espagnol n'est que du bricolage qui ne fait pas rêver.

Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid s'était dépêché de trouver un nouvel entraineur pour remplacer Carlo Ancelotti, parti sur le banc de la sélection brésilienne. Le nom était déjà tout trouvé, Xabi Alonso débarquait dans la foulée. Après deux saisons réussies au Bayer Leverkusen, l'entraineur espagnol a impressionné par son système de jeu très offensif, basé sur un schéma tactique à trois défenseurs et une utilisation importante de la largeur et des espaces. Contre la Juventus lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, le Basque a utilisé pour la première fois en composition de départ une défense à trois, dans laquelle Aurélien Tchouaméni jouait un rôle de libéro dans l'axe. Pour Christophe Dugarry, ses choix ne révolutionnent pas du tout les Merengues.

« Je ne vois pas un avenir qui me fait rêver »

Real : Le clan Vinicius déclare la guerre à Xabi Alonso https://t.co/Jh8cZX0h3G — Foot01.com (@Foot01_com) July 2, 2025

« Moi, ça ne me plait pas du tout ce que je vois pour l'instant. Il bricole. J'ai le sentiment qu'on n'est plus à la fin de quelque chose plutôt qu'au début d'autre chose. Tchouaméni en défenseur libéro… je suis désolé, si tu fais la saison comme ça, tu ne gagneras rien du tout à la fin de l'année. (...) Il faut acheter des mecs au milieu de terrain, être plus créatif. L'avant-centre Garcia en doublure de Mbappé, c'est léger. Je pense que c'est du bricolage. Je ne vois pas de méga stars arriver au Real Madrid. Trent Alexander-Arnold est constamment en difficulté en un contre un. Je veux voir le Real concurrencer le Paris Saint-Germain. Avec cet effectif, on en est très très loin. J'attends qu'il y ait trois quatre recrues importantes car je ne vois pas un avenir qui me fait rêver, même si l'entraineur est de qualité », a scandé le champion du monde 98 au micro de « Rothen s'enflamme » sur RMC.

On ne peut pas dire que Christophe Dugarry soit pleinement convaincu par les prémices du travail de Xabi Alonso. Mais comme avec d'autres entraineurs dans d'autres clubs, la patte du Basque se fera ressentir à force de régularité, d'entrainements et de matchs.