Manchester United écœuré par l’égoïste Cristiano Ronaldo !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo, qui a émis le souhait de quitter Manchester United au mercato, vit une intersaison très mouvementée.

Il y a un mois, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde à Manchester United en prenant la décision de sécher la reprise de l’entraînement, officiellement pour « raisons familiales ». Dans les faits, CR7 a surtout fait le forcing pour quitter les Red Devils dans le but de trouver un club qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, ce qui n’est pas le cas de Manchester United. La semaine dernière, le Portugais a fait son retour à l’entraînement et ce week-end, il a même disputé la première période du match amical de Manchester United contre le Rayo Vallecano. Cela n’a pas éteint les polémiques, bien au contraire, dans la mesure où Cristiano Ronaldo, mécontent d’être remplacé par Erik Ten Hag à la mi-temps… a quitté Old Trafford avant la fin du match. Un comportement égoïste qui n’a pas lieu d’être, que l’on s’appelle Cristiano Ronaldo ou pas, selon l’ancien attaquant mancunien Louis Saha.

Cristiano Ronaldo, une attitude qui ne passe pas

« Je ne vais pas le juger car c'est un joueur immense et je ne suis pas à sa place, mais j'aurais aimé qu'il reste, car c'est un joueur formidable. Personne ne peut juger ses actions en ce moment, car c'est sa propre carrière. (…) Je ne suis pas Cristiano mais en tant que personne qui semble être un supporter de Manchester United, j'ai l'impression qu'il n'en a pas assez montré, il pense à lui-même » a pesté l’ex-attaquant des Red Devils et de l’Equipe de France dans une interview accordée à Sky Bet. Reste maintenant à voir comment se terminera le feuilleton Cristiano Ronaldo, dont le nom a été cité à Chelsea, au Bayern Munich et surtout à l’Atlético de Madrid depuis le début du mercato estival. La piste des Colchoneros ne semble toutefois pas sérieuse, celle-ci ayant été démentie par CR7 en personne sur Instagram. Un soulagement pour les supporters du Real Madrid, lesquels n’auraient pas digéré une telle trahison.