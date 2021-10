Cristiano Ronaldo en feu, il rêve tous les jours du Qatar

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Avec le Portugal contre le Qatar samedi soir, Cristiano Ronaldo a battu un nouveau record. Au cours d’une année où la course au Ballon d’Or semble assez ouverte, le joueur de Manchester United a peut-être un coup à jouer.

A 36 ans, Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs. Contre le Qatar samedi soir (3-0), la star du Portugal n’a joué que la première mi-temps. Mais cela lui a suffi pour ouvrir le score à la 37e minute, sur une passe de son coéquipier à Manchester United, Diogo Dalot. Il n’avait jamais inscrit un but contre l’organisateur de la Coupe du monde 2022, qui devient donc la 46e nation contre laquelle il a marqué au moins un but. Rien que ça. Et surtout, Cristiano Ronaldo est devenu le footballeur européen le plus capé de l’histoire. Avec 181 sélections au compteur, il dépasse désormais Sergio Ramos, pour le moment bloqué à 180 apparitions avec l’Espagne. Le capitaine du Portugal a salué ce nouveau succès sur Instagram quelques instants après la rencontre.

« La même fierté que d'habitude quand il s'agit de représenter mon pays et de montrer nos couleurs. Un test de plus, une épreuve de plus, nous continuons ensemble avec notre ambition, notre rêve et l'objectif immuable que nous nous sommes fixés : être présents lors de la Coupe du Monde historique au Qatar en 2022 ! », s’est réjoui Cristiano Ronaldo, déjà tourné vers la suite. L’ancien joueur de la Juventus a la Coupe du monde au Qatar en ligne de mire. Mais d’autres échéances arrivent à court et moyen-terme, avec l’objectif de gagner pourquoi pas la Premier League ou même la Ligue des champions pour son retour à Manchester United. Sur le plan, individuel, peut-il au moins rêver d’un 6e Ballon d’Or ? Et pourquoi pas ?

Cristiano Ronaldo, monsieur records en sélection

Cristiano Ronaldo a déjà battu un énorme record début septembre. Il est en effet devenu le meilleur buteur de l’histoire des sélections, dépassant Ali Daei. Il compte à ce jour 112 buts avec le Portugal. Un sacré argument à faire valoir dans la course au Ballon d’Or, même si Robert Lewandowski, Lionel Messi, Jorginho ou encore Karim Benzema semblent partir avec une longueur d’avance. Si CR7 n’a remporté que la Coupe d’Italie, il a également terminé meilleur buteur de l’Euro, à égalité avec Patrick Schick, avec cinq réalisations. Il est devenu même le meilleur de l’histoire de cette compétition l’été dernier. Cristiano Ronaldo peut aussi se targuer de réaliser un retour assez flamboyant avec Manchester United au niveau des chiffres. Il a fait trembler les filets deux fois à Old Trafford dès son premier match contre Newcastle, et cinq fois en six matchs. Certes, Cristiano Ronaldo traverse certains matchs sans peser pendant presque 90 minutes, mais il surgit toujours pour faire la différence.

Cristiano Ronaldo et le Ballon d’Or, une histoire d’amour

Ce n’est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo accorde beaucoup d’importance au Ballon d’Or. Il a remporté la récompense la plus prestigieuse pour un joueur cinq fois en 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017. Lors de sa dernière consécration, il avait déclaré : « Je veux sept enfants et autant de Ballons d’Or ». Pour le moment, il lui manque quatre enfants et trois trophées. Lionel Messi, son plus grand rival, en compte un de plus que lui. Cristiano Ronaldo devrait tout faire pour égaliser. Nul doute qu’il n’a pas dit son dernier mot pour le Ballon d’Or, que ce soit pour cette année ou pour 2022, l’année de la Coupe du monde, à laquelle il pense beaucoup. Quoi qu’il en soit, Cristiano Ronaldo a sa chance : il figure dans les 30 nominés. Fin du suspense le lundi 29 novembre, date de la cérémonie officielle.