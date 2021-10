Cristiano Ronaldo se les gèle pour briller à Manchester

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

De retour à Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo met toutes les chances de son côté pour rester performant. L’attaquant portugais est même allé jusqu’à dépenser des centaines de milliers d’euros pour récupérer une machine qui l’aide dans sa récupération entre les matchs.

Cristiano Ronaldo ne laisse rien au hasard. A l’âge de 36 ans, l’attaquant de Manchester United est plus que jamais pointilleux dans son travail invisible. On a notamment entendu ses nouveaux coéquipiers évoquer son exemplarité à l’entraînement ou dans son alimentation. Mais ce n’est pas tout. Selon The Sun, l’ancien joueur de la Juventus Turin a dépensé des centaines de milliers d’euros pour faire venir d’Italie sa chambre de cryothérapie à 59 000 euros. Un outil qui facilite sa récupération entre les matchs et qui peut accélérer la guérison en cas de blessure.

« Cristiano Ronaldo est méticuleux dans sa manière de s'occuper de son corps, il fera tout pour obtenir un avantage, a confié une source du tabloïd. Ce n'était pas facile de déplacer sa chambre de cryothérapie d'Italie à Cheshire, mais il est content maintenant, ça l'aidera dans sa routine d'après-match. Ramener cet outil en Angleterre était l'une de ses priorités parce qu'il sait à quel point la Premier League est exigeante. Il veut être sûr de rester au meilleur de sa condition physique. » Avec un tel professionnalisme, CR7 peut enchaîner les matchs.

Inutile de ménager Ronaldo

Du coup, si son manager Ole Gunnar Solskjaer le ménage à Manchester United, son sélectionneur Fernando Santos n’en voit pas l’intérêt avant d’affronter le Qatar ce samedi en amical. « Il jouera le match car il a besoin de temps de jeu. C’est important pour lui à ce stade. Le dernier match complet qu’il a joué était pour la Ligue des Champions. S'il ne joue que contre le Luxembourg, il aura pratiquement 15 jours sans intensité de jeu. A ce stade, je dirais qu’il a de fortes possibilités de jouer contre le Qatar, soit en tant que titulaire, ou plus tard en deuxième période », a annoncé le coach portugais, rassurant sur le physique impressionnant de son capitaine.