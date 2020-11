Covid-19 : L’Euro menacé, l’UEFA mise tout sur l'Angleterre

Dans : Foot Europeen.

A l’approche de l’Euro reporté en juin prochain, l’UEFA s’aperçoit que la situation sanitaire risque de changer ses plans. Du coup, la compétition pourrait changer d’hôtes.

Reporté à l’année prochaine, l’Euro 2020 ne pourra sans doute pas se dérouler dans les conditions prévues. Rappelons que le tournoi doit se jouer dans 12 pays différents, un choix forcément remis en cause compte tenu de la crise sanitaire qui évolue dans le mauvais sens. Car à l’heure actuelle, on voit mal comment les sélections pourraient enchaîner les voyages sans prendre de risques. Pour le moment, l’UEFA tient à son plan initial mais se rend bien compte qu’une alternative est plus que nécessaire. C’est pourquoi l’instance européenne a entamé des discussions avec la Fédération anglaise, annonce le Daily Mail.

Au cas où la compétition ne pouvait pas se jouer dans les 12 pays désignés, l’organisation envisage sérieusement de se rabattre sur le Royaume-Uni. Des négociations auraient également eu lieu avec la Russie mais cette hypothèse ne serait plus d’actualité. Ce changement de plan représenterait forcément une bonne nouvelle pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse, sachant que l’UEFA serait de plus en plus confiante quant à la venue de supporters dans les stades en juin prochain. Au passage, l’équipe de France ne serait pas non plus mécontente dans la mesure où les Bleus doivent affronter l’Allemagne à Munich et la Hongrie à Budapest.