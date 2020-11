EdF : Pogba, Griezmann, Giroud, le craquage incroyable de Grégory Schneider !

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps doit gérer le manque de temps de jeu de plusieurs champions du monde (Pogba, Griezmann et Giroud) et pour le journaliste de Libération, cela commence à faire beaucoup.

Titulaire mercredi soir face à la Finlande, Paul Pogba est passé au travers, tout comme ses coéquipiers de l’équipe de France. Pour Grégory Schneider, l’international tricolore de Manchester United démontre que les Bleus sont devenus un centre de remise en forme physique et mentale pour certains cadres longtemps indiscutables et qui ne le sont plus. Sur la chaîne L’Equipe, le journaliste de Libé a ironisé sur l’attitude de Didier Deschamps face à plusieurs de ses stars actuellement dans le dur et qui passent entre les gouttes. De quoi basculer dans la caricature et le second degré.

« Le cas Paul Pogba, ça laisse penser que l’équipe de France c’est la pension amicale « Amour et vie » pour retaper les mecs en difficultés. C’est sympa mais le problème c’est que c’est l’équipe de France dont on parle....Mon petit Giroud, t’as des problèmes de temps de jeu à Chelsea, t’en fait pas tu vas jouer et tu seras bien. Umtiti, il ne jouait plus la queue d’un match, et Deschamps disait : « Sam c’est Sam ». Griezmann c’est pareil, Messi lui fait des misères, bat écoute ici tu as ton bol de soupe. Et à un moment tu as ton Pogba, il ne joue plus non plus, bah écoute entre ici Paul Pogba...Mais il n’est pas interdit de penser qu’à un moment il y aura un petit problème de résultat. Car c’est déconnecté de l’idée que l’on se fait du très haut niveau », a lancé Grégory Schneider, qui estime cependant que Didier Deschamps a toujours fonctionné ainsi et ne changera pas ses habitudes dans la perspective de l'Euro 2021.