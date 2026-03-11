ICONSPORT_360373_0126
Eduardo Camavinga

Coup de balai au Real, quatre joueurs virés pour 300 ME

Foot Europeen11 mars , 19:40
parQuentin Mallet
0
A la fin de la saison en cours, le Real Madrid devrait vraisemblablement opérer de nombreux changements au sein de l'effectif afin de reconstruire des bases plus solides. Pour cela, un grand ménage sera fait, alors que Florentino Pérez attend 300 millions d'euros grâce à quatre ventes.
L'été dernier, le Real Madrid laissait partir Carlo Ancelotti sur le banc de la sélection brésilienne et confiait son poste à Xabi Alonso, ancien de la maison et très en vogue à ce moment-là, pour démarrer un nouveau cycle vertueux. L'objectif était de retrouver une patte très marquée et un football dominant en mettant ses stars dans les meilleures conditions possibles.
Mais l'idylle a tourné au fiasco, le Basque s'est fait virer à la mi-saison alors qu'il possédait le meilleur taux de victoires des 10 dernières années pour un entraineur merengue, et son remplaçant Alvaro Arbeloa n'y arrive pas vraiment. Il est donc acté en interne que de gros changements seront orchestrés l'été prochain, à commencer par la vente de quatre joueurs majeurs.

Le Real Madrid fait sa grande braderie

C'est en tout cas ce qu'affirme Fichajes, selon qui quatre joueurs seront poussés vers la sortie l'été prochain afin de renflouer les caisses. L'objectif du Real Madrid est d'aller chercher jusqu'à 300 millions d'euros grâce à ces futures transactions. Les joueurs visés sont d'abord Brahim Diaz, qui n'a qu'un rôle de joueur secondaire cette saison, mais aussi Franco Mastantuono, arrivé l'été dernier mais qui ne satisfait pas du tout en interne, Rodrygo et Eduardo Camavinga. Concernant le Brésilien, une vente sera difficile puisque sa convalescence doit s'étendre jusqu'à la saison prochaine.
Quant au Français, son départ serait probablement la plus grosse vente du lot. L'ancien Rennais est un joueur extrêmement polyvalent, capable de s'adapter à n'importe quel poste, sans pour autant briller avec force. La Premier League apprécie beaucoup son profil et saura sans aucun doute poser les quelques 100 millions d'euros attendus…
0
Derniers commentaires

OL : Enfin un retour important pour Paulo Fonseca

Ok

Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique

S'il peut partir ce serait une bonne nouvelle

PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)

Doué plutot que Kvara ça me surprend

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

Bye ma chérie bonne passe fais toi payer avant

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

pooo mais pourquoi on essaie de te rendre moins con.....c est peine perdue. bye abruti

