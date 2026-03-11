ICONSPORT_361644_0001

PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)

Ligue des Champions11 mars , 20:02
parMehdi Lunay
1
Huitième de finale aller de la Ligue des champions
Compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Zaire-Emery, Neves - Doué, Dembélé, Barcola
Compo de Chelsea : Jorgensen - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Palmer, E.Fernandez, Neto - Joao Pedro
1
