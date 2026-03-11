ICONSPORT_361645_0003

Real Madrid - Manchester City : les compos (21h sur C+Foot)

Ligue des Champions11 mars , 19:56
parMehdi Lunay
0
Huitième de finale aller de la Ligue des champions
Compo du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F.Mendy - Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch - Güler, Diaz, Vinicius
Compo de Manchester City : Donnarumma - Khusanov, Dias, Guéhi, O’Reilly - Rodri, B.Silva - Savinho, Semenyo, Doku - Haaland
0
