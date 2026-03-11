Real Madrid - Manchester City : les compos (21h sur C+Foot)

Ok
S'il peut partir ce serait une bonne nouvelle
Doué plutot que Kvara ça me surprend
Bye ma chérie bonne passe fais toi payer avant
pooo mais pourquoi on essaie de te rendre moins con.....c est peine perdue. bye abruti
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @ManCityES
Our side to face Real Madrid 🩵 XI | Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Bernardo (C), Savinho, Semenyo, Doku, Haaland SUBS | Trafford, Bettinelli, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Cherki, Nico, Ait-Nouri, Nunes, Foden, Alleyne