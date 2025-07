City craque et mise 80 ME sur Koundé

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Dans l'optique d'entamer un nouveau cycle la saison prochaine, Manchester City a besoin d'un remplaçant à Kyle Walker, parti à Burnley, et est prêt à lâcher 80 millions d'euros au FC Barcelone pour s'offrir Jules Koundé.

Pour la première fois depuis 2017, Pep Guardiola et Manchester City ont réalisé une saison blanche. Aucun trophée remporté pour celui qui avait pourtant fait des titres une habitude partout où il est passé. Sous contrat jusqu'en juin 2027, l'entraineur espagnol a encore de l'énergie à donner aux Skyblues, mais attend que sa direction lui permette de relancer un cycle dans son effectif. De nombreux joueurs qui s'approchent de la fin de leur carrière et qui ont tout gagné avec Manchester City ont été poussés dehors, à l'instar de Kevin De Bruyne ou de Kyle Walker. En partant à Burnley, le second a d'ailleurs laissé une place vacante sur le flanc droit de la défense. Pour le remplacer, Manchester City pense à Jules Koundé.

Jules Koundé à City, ça coûte cher

Le Barça a annoncé une mauvaise nouvelle à Koundé https://t.co/4noNzzxNPV — Foot01.com (@Foot01_com) July 11, 2025

Dans l'optique d'avoir des joueurs de qualité à chaque poste, Manchester City envisage de formuler une offre de 80 millions d'euros au FC Barcelone pour Jules Koundé, révèle le média Fichajes. La latéral droit des Blaugrana est indispensable à la formation de Hansi Flick et est considéré en interne comme étant le meilleur joueur du monde à son poste. Etant donné qu'il sera difficile de le déloger, les Skyblues savent qu'ils doivent mettre le paquet pour le recruter. Et ces derniers comptent bien profiter de la situation financière délicate du Barça pour tenter leur chance. Manchester City a bien exploré d'autres pistes en parallèle, mais seul Jules Koundé combine l'expérience, la polyvalence et la fiabilité pour un latéral droit, conclut le média espagnol. Une opération complexe mais qui a le mérite d'être tentée.