Jules Koundé prend position et se fait démolir

Par Corentin Facy

En prenant position contre la Coupe du mondes des clubs sur les réseaux sociaux, Jules Koundé a provoqué des centaines de réactions. Le défenseur de l’équipe de France et du FC Barcelone ne fait clairement pas l’unanimité.

La saison 2025-2026 approche à grands pas avec la reprise des grands championnats européens dans un peu plus d’un mois et pourtant, certaines équipes n’ont toujours pas terminé leur saison 2024-2025. C’est par exemple le cas du Paris Saint-Germain, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich, toujours en lice à la Coupe du monde des clubs et qui enchaînent les matchs et les compétitions à une cadence de plus en plus folle. Chez les footballeurs, l’inquiétude est forte quant à de potentielles blessures la saison prochaine en raison d’une surcharge évidente de matchs.

Il y a des équipes leur saison elle a commencé mi- juillet 2024… on est le 4 juillet 2025 et ils jouent encore… — Jules Kounde (@jkeey4) July 4, 2025

Jules Koundé est le premier à dénoncer ce calendrier infernal. Et même si le FC Barcelone ne dispute pas la Coupe du monde des clubs, le latéral de l’équipe de France a lancé un message en ce sens sur son compte X. « Il y a des équipes leur saison elle a commencé mi- juillet 2024… on est le 4 juillet 2025 et ils jouent encore… » a publié le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux, connu pour ses nombreuses prises de position et qui fait honneur à sa réputation en disant tout fort ce qu’il pense sur le sujet. Mais cette fois, l’avis de Jules Koundé n’a pas été partagé en masse par ses followers. Au contraire, le Barcelonais a provoqué une vague de réactions négatives, voire agressives, avec sa prise de position contre le calendrier infernal des footballeurs.

Jules Koundé prend cher sur X

« Tu crois vraiment qu'on va les plaindre, le maçon qui bosse en plein cagnard 45h par semaine touche 500 fois moins que toi. Vraiment CINQ-CENT FOIS. Un mois de ton salaire c'est 40 ANS du sien, QUARANTE. Que tu sois fatigué et que tu risque de te fouler une cheville on s'en cogne », « Il y a des darons à l’usine ils ont 5 semaines de repos par an ils prennent le smic ferme ta… et joue », « Frérot, y’en a qui ont commencé à l’usine en juillet 2024, on est en juillet 2025, ils sont toujours là, sans vacances, 1200€ par mois, et eux ils peuvent pas faire les choqués ou refuser leur salaire. Toi tu joues au foot, eux ils survivent », « je t’aime beaucoup pour tes prises de position politiques et je te respecte pour ca mais sportivement parlant arrête de te plaindre mon gars vous êtes payé des MILLIONS donc arrête de te plaindre » ou encore « Si vous voulez moins de matchs acceptez de baisser vos salaires. Tant que les demandes seront de plus en plus hautes, il faudra organiser plus de compétitions pour produire plus d'argent c'est logique et normal » peut-on lire au milieu de centaines de messages similaires.

Souvent défendu et apprécié pour son franc-parler et son engagement, Jules Koundé a cette fois provoqué une vague de réactions négatives. Même si sur le fond, difficile de donner tort à l’ex-joueur de Bordeaux sur le rythme de plus en plus fou imposé aux footballeurs, avec des matchs de plus en plus rapprochés et parfois disputés dans des conditions climatiques discutables.