150 me pour enzo fernandez le psg fait une folie iconsport 263600 0052 397097

Chants racistes contre la France, Enzo Fernandez sort son excuse

Foot Europeen02 déc. , 21:30
parQuentin Mallet
0
Après avoir remporté la Copa America en juillet 2024 avec l'Argentine, Enzo Fernandez s'était fait remarquer avec un chant raciste à l'encontre des joueurs de l'équipe de France. Une polémique qu'il comprend et regrette aujourd'hui.
Les relations footballistiques entre l'Argentine et la France se sont considérablement refroidies après la finale de la Coupe du monde 2022. Au terme d'un match historique, l'Albiceleste était venue à bout des Bleus pour empocher sa troisième étoile. Un événement qui a marqué les esprits sur la durée puisque après avoir remporté la Copa America en juillet 2024, les Argentins avaient beaucoup fait parler d'eux à cause d'un chant raciste entonné à l'encontre des joueurs de l'équipe de France.
E. Fernández

E. Fernández

ArgentinaArgentine Âge 24 Milieu

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs12
Buts4
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
En témoin, cette fameuse vidéo dans laquelle on voit Enzo Fernandez chanter à cœur joie « Ils jouent pour la France mais viennent d'Angola », pour ne citer que ça. Un an et demi plus tard, l'international argentin de Chelsea assume encore sa participation au chant mais avoue qu'il a regretté d'avoir fait du mal à ses coéquipiers chez les Blues.

Enzo Fernandez regrette la polémique

« Je me souviens de cette période. Ce qui s'est passé ne me ressemble pas. C'était une période très difficile pour moi et j'en ai beaucoup souffert. J'ai toujours compris la position de mes coéquipiers, alors la première chose que j'ai faite a été de les appeler pour leur dire que je ne partirais pas en vacances. C'était un moment d'euphorie où je ne voulais blesser personne. C'était simplement une chanson que nous chantons en Argentine, qui fait partie du folklore du football, comme on l'appelle. C'était une période très difficile pour moi, et j'ai essayé de m'excuser auprès de l'équipe pour montrer à mes coéquipiers que je ne suis pas du genre à discriminer ou à juger les autres. Ils ont compris mon message et l'affaire s'est arrêtée là », a expliqué Enzo Fernandez à Givemesport.
Désormais vice-capitaine de Chelsea depuis l'arrivée d'Enzo Maresca sur le banc, le milieu de terrain argentin entretient d'« excellentes relations » avec ses coéquipiers français. Son importance au sein de la formation londonienne n'est en tout cas plus à prouver, sur le plan sportif.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275409_0153
PSG

PSG : Deux clubs contactés pour récupérer Beraldo

ICONSPORT_268698_0062
OL

Morton revendu le double, l'OL va craquer

letang l agace genesio pret a quitter lille iconsport 260414 0076 392906
LOSC

Une pépite à bas prix, le LOSC tente sa chance

Fil Info

21:00
PSG : Deux clubs contactés pour récupérer Beraldo
20:40
Morton revendu le double, l'OL va craquer
20:20
Une pépite à bas prix, le LOSC tente sa chance
20:00
C'est la guerre à Nice, l'OM se frotte les mains
19:57
Barcelone - Atlético : les compos (21h sur BeIN Sports 2)
19:30
OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?
19:12
Les décisions du jour de la DNCG
19:00
Le PSG gagne une énorme bataille face aux Mbappé

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais entre morton et fofana le choix est vite fait.. on a la preuve avec moreira qu'il est plus facile de remplacer un aillier qu'un 9 ou un 6 et de loin

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Oui, mais pas à ce prix là, quand même, et il faudrait recruter très vite...

OL : Le rêve fou d'Aulas enfin réalisé en 2026 ?

Je pense qu'il faut attendre de voir ou on n'en sera quand les blessés vont revenir .. Et aussi et surtout qui va rester qui va partir et qui va arriver en janvier

Monaco-PSG : La discussion des arbitres révélée (vidéo)

Si c'était toujours dans un sens, on pourrait en tirer la conclusion qu'ils sont corrompus. Mais, à moins de penser que Lens (ils ont été les plus avantagés) a lancé une grosse opération mafieuse, cette année, et que la fatwa contre l'OL continue (le plus défavorisé), je pense que la VAR n'ose surtout pas déjuger un arbitre côté sans être hyper blindés, et du coup ils font des erreurs régulièrement, comme ça a été le cas sur cette action. Je pardonne plus facilement l'erreur d'un arbitre principal, qui peut à vitesse réelle, avec la distance et une vision partielle, ne pas bien voir. Mais eux, avec les ralentis, les différents plans, 2 paires d'yeux, c'est grotesque et cela devrait être sanctionné.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Oui t as effectivement vraiment tout compris ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading