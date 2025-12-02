Chants racistes contre la France, Enzo Fernandez sort son excuse

Après avoir remporté la Copa America en juillet 2024 avec l'Argentine, Enzo Fernandez s'était fait remarquer avec un chant raciste à l'encontre des joueurs de l'équipe de France. Une polémique qu'il comprend et regrette aujourd'hui.

Les relations footballistiques entre l'Argentine et la France se sont considérablement refroidies après la finale de la Coupe du monde 2022. Au terme d'un match historique, l'Albiceleste était venue à bout des Bleus pour empocher sa troisième étoile. Un événement qui a marqué les esprits sur la durée puisque après avoir remporté la Copa America en juillet 2024, les Argentins avaient beaucoup fait parler d'eux à cause d'un chant raciste entonné à l'encontre des joueurs de l' équipe de France

E. Fernández Argentine • Âge 24 • Milieu Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 12 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En témoin, cette fameuse vidéo dans laquelle on voit Enzo Fernandez chanter à cœur joie « Ils jouent pour la France mais viennent d'Angola », pour ne citer que ça. Un an et demi plus tard, l'international argentin de Chelsea assume encore sa participation au chant mais avoue qu'il a regretté d'avoir fait du mal à ses coéquipiers chez les Blues.

Enzo Fernandez regrette la polémique

« Je me souviens de cette période. Ce qui s'est passé ne me ressemble pas. C'était une période très difficile pour moi et j'en ai beaucoup souffert. J'ai toujours compris la position de mes coéquipiers, alors la première chose que j'ai faite a été de les appeler pour leur dire que je ne partirais pas en vacances. C'était un moment d'euphorie où je ne voulais blesser personne. C'était simplement une chanson que nous chantons en Argentine, qui fait partie du folklore du football, comme on l'appelle. C'était une période très difficile pour moi, et j'ai essayé de m'excuser auprès de l'équipe pour montrer à mes coéquipiers que je ne suis pas du genre à discriminer ou à juger les autres. Ils ont compris mon message et l'affaire s'est arrêtée là », a expliqué Enzo Fernandez à Givemesport.

Désormais vice-capitaine de Chelsea depuis l'arrivée d'Enzo Maresca sur le banc, le milieu de terrain argentin entretient d'« excellentes relations » avec ses coéquipiers français. Son importance au sein de la formation londonienne n'est en tout cas plus à prouver, sur le plan sportif.