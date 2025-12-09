ICONSPORT_277281_0036

C'est officiel, Zidane rejoint un nouveau club

Foot Europeen09 déc. , 22:00
parMehdi Lunay
0
Le Real Madrid ou l'Equipe de France, c'est le dilemme qui occupe actuellement Zinédine Zidane. En attendant de savoir pour qui il deviendra entraîneur, l'ancien numéro 10 des Bleus investit dans un club de National 3.
Difficile de trouver un ancien joueur plus concerné par le football actuel que Zinédine Zidane. Depuis sa retraite en 2006, Zizou comme on le surnomme a été consultant pour Canal+ et surtout entraîneur. Il a occupé le banc de touche du Real Madrid à deux occasions différentes : de 2016 à 2018 puis de 2019 à 2021. Ces derniers jours, la presse espagnole annonçait son possible troisième mandat alors que l'Equipe de France l'attend pour l'après-Deschamps. Va t-il privilégier les Merengues aux Bleus ? On l'ignore. Par contre, son argent aide bien le football français.

Zinédine Zidane investit à Tours

En effet, selon les informations de L'Equipe, Zinédine Zidane est devenu actionnaire d'un club de National 3. Il s'agit de L'Union Foot de Touraine. Eliminée par l'ESTAC au 8e tour de la Coupe de France la semaine dernière, cette formation est née sur les ruines du Tours FC. Ce qu'il restait de l'ancien club de Ligue 2 a été associé au Football Club de l'Ouest Tourangeau et au club de Joué-lès-Tours pour créer ce nouveau club. Zidane a rejoint un groupe d'investisseurs et apporte personnellement 10 000 euros.
Ce groupe est présidé par Basile Riboud, fils de l'ancien PDG de Danone Franck Riboud. Ce dernier est un ami personnel de l'ancien numéro 10 des Bleus. Riboud l'avait déjà convaincu d'investir à Evian Thonon Gaillard par le passé. Parmi les autres investisseurs, on retrouve l'ancien président du PSG Sébastien Bazin (PDG d'Accor Hôtels) ou encore l'ancien président du Stade Malherbe de Caen Olivier Pickeu. L'objectif avoué est d'amener l'Union Foot de Touraine dans le monde professionnel, soit la future Ligue 3. C'est bien parti pour le club tourangeau, deuxième de son groupe de N3 actuellement.
0
