Nike : Après Neymar, Rashford prêt à divorcer

Le tremblement de terre provoqué par Neymar pourrait bien avoir un écho majeur en Angleterre dans les prochaines semaines.

Marque américaine emblématique des sportifs, Nike domine très largement le marché mondial. Mais l’équipementier à la virgule a subi un étonnant coup dur il y a quelques mois, quand Neymar a annoncé son arrivée chez Puma. Des raisons ni « sportives » ni commerciales, mais simplement une vengeance devant le manque de soutien de la marque US au moment où le Brésilien était accusé de tous les maux à l’été 2019. A la fin de son contrat, le joueur du PSG a donc pris sa décision en rejoignant l’équipementier allemand, qui pourrait réaliser une nouvelle énorme prise dans les prochains jours. En effet, le Daily Mail affirme que Marcus Rashford est en passe d’effectuer la même opération que Neymar. Comme pour le Brésilien, l’Anglais est un fidèle de Nike, avec qui il a commencé à collaborer lors de sa découverte comme simple jeune pousse du football, à l’âge de 11 ans.

A désormais 23 ans, l’attaquant de Manchester United est une valeur sure sur le plan du merchandising, et Puma pourrait ainsi frapper un grand coup auprès du public britannique. Ce dernier voue une véritable adoration à Marcus Rashford, notamment pour son comportement exemplaire en dehors du terrain, et sa participation à de nombreux opérations en faveur des plus démunis. Sans oublier qu’il est la tête d’affiche de la sélection anglaise, qui rêve de frapper un grand coup à l’Euro 2021, après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018. Pour passer chez Puma, Rashford se verrait proposer un contrat minimum de 15 ME par an, soit tout de même bien moins que Neymar, qui récupère 22 ME chaque année.