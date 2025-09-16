benjamin mendy fait scandale en suisse iconsport 252952 0004 391338

Benjamin Mendy trouve un club en Pologne

Foot Europeen16 sept. , 14:20
parHadrien Rivayrand
Benjamin Mendy, libre de tout contrat depuis son départ de Zurich en juillet dernier, va désormais connaitre un nouveau championnat. Le champion du monde 2018 avec l'équipe de France va en effet s'engager en Pologne du côté du Pogon Szczecin.
Là-bas, un contrat de deux saisons l'attend avec un salaire supérieur au million d’euros par an. 
Articles Recommandés
psg pousse dehors marquinhos fait une grande annonce iconsport 264459 0086 395840
PSG

« Je me suis bagarré à tous les entrainements », un joueur du PSG passe aux aveux

ICONSPORT_268698_0339
OL

Ligue Europa : Ce match de l’OL interdit en France

ICONSPORT_267501_0502
OM

L’OM a son arme fatale pour faire tomber Madrid

ICONSPORT_268442_0293
OL

OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse

Fil Info

15:00
« Je me suis bagarré à tous les entrainements », un joueur du PSG passe aux aveux
14:40
Ligue Europa : Ce match de l’OL interdit en France
14:00
L’OM a son arme fatale pour faire tomber Madrid
13:40
OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse
13:20
PSG : Donnarumma à Manchester United, l'UEFA a dit non
13:00
Ligue 1+ cartonne, Canal+ se fait secouer
12:40
L'OL sur un fil, attention danger !
12:20
OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt
12:00
Le Real a peur du PSG et fait n’importe quoi

Derniers commentaires

Le Real a peur du PSG et fait n’importe quoi

Il n'y a que les médias espagnols relayés par Foot01 pour dire que le PSG est intéressé par Konaté.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

Rires, ah tu vas me tuer vraiment toi, rires.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

Non mais tu te rends compte que tu relaie des informations provenant d'un site humoristique ??? Je n'en peux plus, rires.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

Rires, tu diffuse des informations d'un journal satirique ??? Ah je vais mourir là.

PSG-Lens : La Brav-M lourdement accusée

c'est vrai que quand on ne fait pas la diff entre maintient de l'ordre et répression ça devient compliqué de faire une réponse qui a du sens.... "Champion"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading