Benjamin Mendy, les Suisses perdent leur calme

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Après Lorient, Benjamin Mendy a filé à Zurich cet hiver pour relancer sa carrière. Son aventure tourne au fiasco pour le moment. Son niveau est très faible et son comportement n'est pas à la hauteur. Le week-end dernier, il était plus actif sur la piste de danse que sur le terrain.

Il incarne l'un des plus gros gâchis du football français. Champion du monde 2018 avec la France et titulaire à Manchester City, Benjamin Mendy a ensuite passé plus de temps dans les tribunaux que sur les terrains. Accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes en Angleterre, le latéral n'a pas disputé un seul match entre 2021 et 2023. Depuis la fin de ses soucis judiciaires, Mendy tente de retrouver son niveau dans de plus petits clubs. Après Lorient la saison passée, il est actuellement au FC Zurich en Suisse où il a signé en février dernier. Un championnat plus modeste que la Ligue 1 où il fait presque figure de star mais cela n'a pas que des avantages.

Mendy en boîte après une défaite 0-4

Le week-end dernier, il a été aperçu en boîte de nuit du samedi soir jusqu'au dimanche matin. Comme le souligne le quotidien local Blick, cette escapade n'a pas plu à ses supporters puisqu'elle a eu lieu quelques heures seulement après le match de championnat de son équipe. Le FC Zurich a été écrasé 0-4 par Bâle. Entré en jeu en seconde période, Mendy a été particulièrement mauvais face au leader du championnat helvète. Une prestation dans la lignée de ses premiers matchs en Suisse. Les observateurs locaux jugent son niveau global très faible.

Après sa lourde défaite face à Bâle, le FC Zurich jouera gros lundi contre YB. Pendant ce temps, Benjamin Mendy fait polémique en faisant la fête après le match (et avant?), illustrant sa déconnexion avec la situation. https://t.co/NZ2IWPXFn1 — Blick | fr (@Blick_fr) April 15, 2025

Sa soirée festive ne va pas redorer son blason à Zurich. Cela pourrait empirer s'il était prouvé que Benjamin Mendy était aussi sorti la veille du match. Selon Blick, plusieurs témoins affirment l'avoir aperçu dans la même boîte le vendredi soir. Un comportement contraire à la préparation optimale d'un match de championnat, ce qui lui vaudrait des sanctions de la part de son club. L'ancien marseillais et monégasque sera scruté le week-end prochain. Zurich jouera un match crucial dans la course à l'Europe contre les Young Boys de Berne. En attendant un résultat positif pour son club, Benjamin Mendy devra rester le plus possible chez lui pour calmer la tension.