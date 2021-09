Benjamin Mendy choqué à son arrivée en prison

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Accusé de quatre viols, notamment sur une jeune fille mineure, et une agression sexuelle, Benjamin Mendy a été placé en détention provisoire le 27 août dernier. Et le Français a été trahi par son « anglais » lors de son arrivée en prison.

La justice anglaise ayant refusé la demande de libération sous contrôle judiciaire de l’avocat de Benjamin Mendy, le latéral gauche reste en prison au moins jusqu’au 10 septembre, le jour de sa comparution devant le tribunal. The Sun révèle les dessous de l’arrivée du champion du monde 2018 dans la prison de Liverpool. Il a été informé qu’il allait être placé dans l’aile VP, « Vulnerables prisoners » en anglais, soit prisonniers vulnérables en français. Le joueur de Manchester City a compris VIP, pour des personnes célèbres, a évidemment été très déçu et choqué lorsqu’il a découvert sa cellule.

« Il a pensé qu’il était emmené dans une aile VIP »

« Lorsque Mendy est arrivé, le personnel a expliqué qu'il allait rester dans l'aile VP pour sa propre sécurité. Mais peut-être parce qu'il est Français et que son anglais n'est pas excellent, il a mal compris ce qu'ils avaient dit et a pensé qu'il était emmené dans une aile VIP pour célébrités. Il a eu un réveil brutal quand il a vu la cellule et a réalisé avec qui il allait être mélangé. Il n'était pas content et ce fut une expérience très difficile pour lui », a confié une source au Sun. L’aile VP est destinée à protéger certains prisonniers, notamment les délinquants sexuels, très souvent pris à partie par les autres détenus. Pour rappel, Benjamin Mendy a été suspendu par Manchester City le temps de l'enquête. Les prochaines informations devraient tomber le vendredi 10 septembre.