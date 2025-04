Barcelone négocie une vente monstrueuse

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Proche d'un départ lors du dernier mercato hivernal, Ronald Araujo avait finalement trouvé un accord avec le FC Barcelone pour une prolongation jusqu'en 2031. Pas de quoi freiner les avances du Bayern Munich qui rêve de l'avoir dans ses rangs.

L'hiver dernier, Ronald Araujo n'est jamais passé aussi proche de quitter le FC Barcelone. Joueur phare de la formation de Xavi lorsque la légende catalane était encore sur le banc, le défenseur central uruguayen a pris un énorme coup d'arrêt à cause d'une grave blessure. Eloigné des terrains pendant de nombreux mois à cause d'un pépin physique, le joueur de 26 ans a eu beaucoup de mal à retrouver les terrains. Entre temps, Hansi Flick est arrivé et il s'est lancé avec d'autres défenseurs. Passé proche d'être jeté dehors lors du dernier mercato hivernal, Ronald Araujo a finalement prolongé son contrat jusqu'en juin 2031. Un contrat longue durée pour le sécuriser à l'avenir… ou pour mieux le vendre ?

Ronald Araujo, direction la sortie ?

La Juventus n'est pas passée loin de recruter Ronald Araujo l'hiver dernier. Mais sa prolongation de contrat a mis un terme aux rumeurs. Du moins, momentanément. Car selon Fichajes, le défenseur central uruguayen va faire l'objet d'une offre pharaonique de la part du Bayern Munich. Le montant n'a pas filtré, mais on peut se douter qu'au regard de sa situation contractuelle et de sa valeur marchande, il ne partira pas pour quelques piécettes. Le média espagnol indique que les Bavarois sont à la recherche d'un nouveau défenseur central pour la saison prochaine alors qu'Eric Dier va lui prendre la direction de l'AS Monaco contre toute attente. Le club bavarois apprécie chez Ronald Araujo son leadership et ses qualités physiques et techniques.

En cas d'offre formelle, le FC Barcelone risque d'être confronté à quelques problèmes majeurs. Si l'indemnité du transfert fera du bien aux finances, Ronald Araujo reste un joueur apprécié par les supporters et par le vestiaire catalan.