Le Barça récompense Flick pour sa saison dantesque

Par Quentin Mallet

Grâce à son excellent travail réalisé pour sa première année sur le banc du FC Barcelone, Hansi Flick va prochainement être récompensé d'une prolongation de contrat. L'officialisation aura lieu à la fin de la saison.

Depuis l'arrivée de Hansi Flick sur le banc de l'effectif professionnel, le FC Barcelone a un tout autre visage. Cette saison, les Blaugranas sont une véritable machine à buts. A tel point que les trois attaquants Robert Lewandowski, Lamine Yamal et surtout Raphinha sont tous des candidats crédibles pour remporter le prochain Ballon d'Or. L'ancien entraineur du Bayern Munich est parvenu à redorer le blason écorné d'un club qui ne faisait plus peur à personne depuis quelques années. Forcément, la direction se réjouit de voir son club être aussi craint en Europe. Et pour récompenser Hansi Flick, la meilleure solution est de lui offrir une prolongation de contrat.

Hansi Flick va prolonger, c'est fait

Liga : Le Barça se rapproche du titre https://t.co/PZGtdJv5Gc — Foot01.com (@Foot01_com) April 22, 2025

A son arrivée à la fin du mois de mai 2024, Hansi Flick avait signé un contrat de deux ans, portant jusqu'en juin 2026. Et selon les informations de Marca, son bail actuel va prochainement être prolongé. Le média espagnol indique que toutes les parties ont trouvé un accord pour une prolongation d'une année supplémentaire. Une fois les papiers signés, il sera donc lié au Barça jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Une juste récompense pour celui qui possède un taux moyen de 2.37 points par match depuis son arrivée sur le banc barcelonais.

En tout cas, l'officialisation n'aura pas lieu avant la fin de la saison. La direction ne veut pas gêner l'excellent parcours des Blaugrana en Liga et en Ligue des champions. Aussi, le Barça a besoin de retrouver une certaine stabilité financière, ce qui devrait arriver avec les échéances de fin de saison si ces dernières ont une issue positive.