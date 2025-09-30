Barça : 11e du Ballon d’Or, il s’en fiche royalement

Le FC Barcelone a la chance de pouvoir compter dans ses rangs un joueur du niveau de Pedri. Le milieu de terrain veut continuer sa progression dans l'ombre et avant tout être un élément tourné vers le collectif.

Ce mercredi soir en Ligue des champions nous attend un match XXL et très attendu entre le FC Barcelone et le PSG. L'occasion de voir sur le terrain des artistes du ballon rond comme Vitinha ou encore Pedri. Les deux joueurs sont souvent comparés. Il faut dire qu'ils adorent manier le ballon et font preuve d'un esprit tactique remarquable. Lors du dernier Ballon d'Or, Vitinha a réussi à finir 3e. Une énorme prouesse pour le Portugais, en constante progression et qui aura été un élément essentiel du sacre parisien en Ligue des champions. De son côté, Pedri a terminé à une décevante 11e place. Une place pas forcément fidèle à l'apport qu'il a eu la saison passée avec les Catalans. Mais l'international espagnole se fiche un peu de son classement au Ballon d'Or.

Pedri a hâte d'y être

En conférence de presse ces dernières heures, Pedri a en effet indiqué sans langue de bois sur le sujet : « Je me sens valorisé en club, en équipe nationale. C'est le plus important. Il me reste l'affection des supporters ». A noter que le crack du Barça s'est aussi livré sur son futur duel à venir avec Vitinha. Et il est très impatient : « Nous sommes des joueurs qui aimons avoir le ballon, pas lui courir après. Les trois joueurs de chaque équipe seront très importants et pourront faire pencher la balance en faveur de l'une ou l'autre équipe. (...) Les deux équipes sont favorites demain. Ce sera l'un des meilleurs matchs, voire le meilleur ».

P. López Espagne • Âge 22 • Milieu UEFA Nations League Matchs 10 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 7 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A noter néanmoins que les deux équipes doivent déplorer des absences de marque pour ce choc. Le Barça ne pourra pas compter sur Joan Garcia et Raphinha. Le PSG sera sans Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué...