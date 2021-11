Ballon d’Or : Mbappé gratte une place parmi les légendes

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

En tant que Parisien, Kylian Mbappé n’a pas eu à beaucoup forcer pour se rendre au Théâtre du Châtelet et se retrouver aux premières loges de la cérémonie du Ballon d’Or 2021.

L’attaquant français, qui avait explosé à la face au monde avec sa victoire à la Coupe du monde 2018, s’était alors glissé à la 4e de ce prestigieux classement en fin d’année, devant Lionel Messi. De quoi lui promettre un avenir radieux, qu’il a toujours devant lui. Mais en 2021, en raison de son échec en Ligue 1, à l’Euro et en Ligue des Champions, Kylian Mbappé est tombé dans la hiérarchie, perdant plusieurs places pour récupérer le 9e rang, un peu devant Erling Haaland. De quoi permettre à l’attaquant du PSG d’évoquer cette situation avec une bonne dose d’humilité. Malgré leur âge avancé, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont encore hors concours, et leur habitude à soulever les trophées les plus prestigieux inspire l’ancien monégasque.

« C'est un plaisir ! Mais je ne suis pas comme eux, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo les ont gagnés plusieurs fois, ce sont des légendes. J'ai la chance de pouvoir jouer avec Léo Messi, j'apprends tous les jours avec lui, c'est un honneur d'être nominé trois fois de suite dans le top 10, comme eux », a tout de même confié Kylian Mbappé, qui a pu placer une petite statistique où il se retrouve au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C’est toujours bon à prendre pour un joueur comme Mbappé qui n’est pas habitué à se contenter des accessits. Pour cette année, il n’aura toutefois pas le choix, puisqu’il n’est même pas le premier joueur français, Karim Benzema et N’Golo Kanté le devançant largement au classement. Les supporters du PSG doivent espérer que cela va aider Mbappé à se motiver encore plus pour faire trembler les filets en deuxième partie de saison.