Après la SuperLeague, une nouvelle victoire historique des fans

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Quelques mois après la SuperLeague qui avait provoqué la colère des supporters et la reddition des clubs, c’est au sujet des nouveaux maillots que les marques sont en train de craquer face à la colère des fans.

Si le but était de faire parler, Puma a réussi son coup. En sortant le même schéma pour les maillots « third » des clubs européens qu’il fournit, l’équipementier allemand a clairement fait comprendre qu’il dictait le tempo. Un maillot avec deux bandes horizontales et souvent le nom de la ville au lieu du club, et surtout l’absence de logo pour épurer et mettre en avant le Puma. Un rendu qui n’a bien souvent pas convaincu. Alors, ces maillots en général utilisés en de rares occasions et pour lesquels les équipementiers n’hésitent pas à se lâcher en général au niveau des couleurs, ont été rendus public ces derniers jours. Cela a eu le don de provoquer la colère des fans, au point que les supporters du Borussia Dortmund ont eu gain de cause. Les fans du BvB ont protesté dès les premières fuites du nouveau maillot, si bien que l’effet boule de neige a fonctionné.

In Belgien aufgetaucht: Das umstrittene Cup-Trikot und die verbesserte Version? 🤷🏻‍♂️ #BVB pic.twitter.com/tq2wtyQD24 — Steve (@steve_k83) August 18, 2021

Résultat, le club de la Ruhr a pris la parole pour expliquer que le nouveau maillot était renvoyé chez Puma, et qu’il reviendrait avec un autre design. « Chez fans du BvB, vos critiques contre le troisième maillot de la nouvelle saison ont été entendues. Le maillot qui a récemment fuité ne ressemblera pas à celui-ci. Alors, soyez patients », a prévenu dès les premières fuites au printemps le Borussia, qui possède une énorme base de fans et n’a pas voulu entretenir la colère. Résultat, un nouveau maillot va sortir, et selon les dernières informations en Allemagne, il y a tout de même le retour de l'appellation du club en écusson et une place beaucoup plus petite pour le sponsor. En tout cas, Puma semble avoir compris que l’absence du logo sur les maillots ne plait pas du tout aux supporters. Même à l’OM, qui marche aussi avec la marque allemande, la surprise a été grande avec ce maillot qui ne porte pas l’écusson du club provençal.