Zéro euro au mercato, terrible scénario pour Man United

Par Mehdi Lunay

La famille Glazer veut vendre Manchester United. Si cela a vite ravi les supporters des Red Devils, ce sera une mauvaise nouvelle pour le mercato hivernal. L'avenir est ainsi trop flou pour réaliser la moindre dépense à court terme.

Malgré un déclin sportif constaté ces dernières saisons, Manchester United reste l'un des clubs les plus dépensiers d'Europe. Pour preuve, cet été, les Red Devils ont lâché 238 millions d'euros en transferts avec notamment 95 millions investis sur Antony et 70 sur Casemiro. On se dit que cela pourrait de nouveau être le cas prochainement alors que le club est 5e de Premier League et qu'il a perdu Cristiano Ronaldo. Malheureusement, un élément vient tout bouleverser : la volonté nouvelle de la famille Glazer de vendre ses parts et de quitter le club prochainement. Une décision qui a fait le bonheur des supporters mais cela ne va pas durer.

Pas d'achats pour Manchester United cet hiver !

En effet, le Daily Mail révèle que le processus de vente bloquera Manchester United au prochain mercato hivernal. Sans vision pour l'avenir et surtout sans nouveau propriétaire trouvé, il est impossible de dépenser dans un futur proche. Le club mancunien est au régime sec et ne dépensera pas le moindre centime en janvier. Un coup dur pour Erik Ten Hag dans le domaine offensif notamment.

Erik ten Hag admits Man United HAVE to sign a striker to replace Ronaldo... but it won't be Gakpo https://t.co/0raN9IZTqF — MailOnline Sport (@MailSport) December 27, 2022

En effet, une place s'est libérée après le départ de Ronaldo. Celle-ci aurait pu être récupérée par Cody Gakpo. Manchester United s'est rapproché du PSV pour sa jeune pépite mais a finalement du abandonner, laissant le champ libre à Liverpool qui a signé le Néerlandais lundi soir. Avram Glazer était récemment à Doha pour discuter avec des candidats au rachat, lequel est espéré à plus de 6 milliards d'euros. Mais, à moins d'un renversement de situation imprévu, Manchester United devra s'appuyer sur son effectif actuel pour arracher la Ligue des champions. Il faudra même essayer de finaliser les prolongations des talents comme Marcus Rashford.