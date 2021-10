Yves Bissouma accusé d'agression sexuelle, la police l'interpelle en pleine nuit

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Les affaires de viols et d’accusations sexuelles se multiplient pour les footballeurs professionnels en Premier League. Après le défenseur français Benjamin Mendy, c’est Yves Bissouma qui est concerné.

Deux hommes ont été arrêtés à côté de Brighton dans la nuit de mardi à mercredi. Selon la police, les arrestations reposent sur le témoignage d’une femme, laquelle se plaint d’avoir été agressée sexuellement. « Un homme dans la quarantaine et un homme dans la vingtaine, tous deux domiciliés à Brighton, ont été arrêtés et restent actuellement en garde à vue » a expliqué la police de Brighton dans un communiqué officiel diffusé sur les réseaux sociaux. Une affaire qui concerne malheureusement directement le football puisqu'elle concerne un joueur professionnel évoluant dans un club de Premier League et bien connu de la Ligue 1.

BREAKING: Yves Bissouma bailed after being arrested in bar in 2am drama https://t.co/eN7TTcW8W3 pic.twitter.com/NJKsSO7SxJ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 7, 2021

L’affaire risque de faire du bruit en Angleterre car d’après les échos du Sun, Yves Bissouma, ancien milieu de terrain de Lille qui évolue désormais à Brighton, est l’un des deux hommes arrêtés. Le milieu de terrain a été vu à la sortie d’une discothèque, les menottes aux poignets. « La boîte était pleine à craquer, c'était une soirée étudiante pour les premières années, et les gens ont été surpris de voir Bissouma débarquer. Et ils ont été encore plus choqués de le voir repartir plus tard avec des menottes. Ils étaient abasourdis » a révélé un témoin de la scène au tabloïd britannique.

Une affaire qui s'ajoute à celle de Benjamin Mendy

La préemption d’innocence est de rigueur et par conséquent, il convient de rester prudent et de ne pas tirer de conclusion définitive. Mais cette histoire, qui se rajoute à celle de Benjamin Mendy, accusé d’agressions sexuelles et placé en détention en attendant son jugement au mois de janvier, tend à inquiéter les autorités judiciaires et sportives en Angleterre. Les débordements de ce type se multiplient et les clubs de Premier League seront très certainement invités à accentuer la prévention et les rappels à l’ordre dans les prochaines semaines.

🚨Un joueur âgé d’une vingtaine d’années qui joue à Brighton a été arrêté pour agression sexuelle présumée. (The Times)



Une vidéo de l’arrestation ayant fuité sur les réseaux donne l’identité du joueur : il s’agit de l’international malien Yves Bissouma. pic.twitter.com/vlm86gWV3D — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 6, 2021

A titre personnel, cet incident risque de briser le bel élan d’Yves Bissouma, lequel s’était imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste. A Brighton depuis 2018, le Malien de 25 ans avait lâché un discours plein d’ambition à la BBC il y a quelques jours. « Je ne veux pas être arrogant, mais c'est mon état d’esprit. Pour moi, c'est moi (le meilleur joueur de Premier League). Parce que dans ma tête, je travaille pour être le meilleur. Je sais qu'en Premier League il y a beaucoup de bons milieux de terrain. Mais pour moi, c'est moi. Cela me donne de la confiance et de l'énergie pour montrer aux gens que oui, je suis là. Je suis Bissouma » avait expliqué le milieu de terrain de Brighton, conscient de ses progrès depuis son départ de Lille il y a 3 ans.

Bissouma cité à Arsenal et Manchester City

Ancienne légende des Gunners, Ray Parlour confiait à Talk SPORT il y a un mois qu’il imaginait totalement Bissouma signer dans un club tel qu’Arsenal. « Je dis depuis longtemps que Bissouma est un joueur de premier plan. J’adorerais le voir à Arsenal, je l’ai dit au mercato : le seul joueur que j’aimerais voir, c’est Bisouma. Je pense qu’il a tout. Il est efficace avec le ballon, il peut aussi mettre le pied, il peut passer. Il pourrait probablement marquer quelques buts de plus, j’imagine, mais il n’est pas en mesure de marquer des buts. Il est celui qui va tout faire avancer » confiait-il alors qu’en parallèle, il se murmure que Pep Guardiola suivait attentivement le Malien pour éventuellement renforcer les rangs de Manchester City. Avec cette sombre affaire d’agression sexuelle, nul doute que Bissouma va devoir revoir ses plans. Et davantage se concentrer sur sa défense judiciaire que sur son avenir sportif…