WTF : Le foot à l’arrêt, ce joueur fait la fête 48 heures

Depuis deux semaines, le football européen est totalement à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, qui touche sévèrement l’Italie, l’Espagne et la France.

Moins touchés mais également concernés, l’Allemagne et l’Angleterre ont également stoppé leurs championnats respectifs. Jeudi, la Premier League annonçait que son championnat était officiellement suspendue jusqu’au 30 avril prochain, mais qu’il se terminerait quoi qu’il arrive. Un soulagement pour Liverpool, largement en tête et qui craignait une annulation pure et simple du championnat. En attendant la fin de l’épidémie de coronavirus, les différents acteurs du football sont contraints de prendre leur mal en patience en restant confinés chez eux.

Néanmoins, la situation assez dramatique traversée actuellement par l’Europe ne semble pas traumatiser plus que cela Dele Alli. Et pour preuve, The Sun informe que le milieu de terrain de Tottenham a passé deux jours complets à faire la fête en fin de semaine, avant la fermeture des pubs et des bars, exigée en début de week-end par le gouvernement. Deux jours de suite, le milieu de l’Angleterre a fait la fête dans différents pubs de Londres, à chaque fois jusqu’au bout de la nuit. Une attitude forcément discutable alors que l’épidémie progresse en Angleterre, et qu’il est désormais recommandé de rester confiné au maximum. Par ailleurs, la star des Spurs et de la sélection anglaise n’était pas le seul à faire la tournée des bars puisque Kyle Walker (Atlético, ex-Tottenham), James Maddison (Leicester) ou encore Ryad Mahrez (Manchester City) ont également eu une attitude comparable en fin de semaine. Voilà qui ne devrait pas manquer de faire polémique en Angleterre…