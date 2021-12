Variant Omicron : 6 matchs reportés en Premier League

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

La question d’une pause dans le championnat anglais est désormais clairement sur la table.

La Premier League a annoncé le report de 6 matchs cette semaine, et les rencontres à venir concernant notamment Manchester United, West Ham, Everton, Leicester et Southampton sont d’ores et déjà annulées en raison de trop nombreux cas de Covid. Les cas positifs se multiplient en Angleterre depuis que le variant Omicron est majoritaire, et les records de transmission sont battus chaque jour, atteignant notamment 88.000 nouveaux cas ce jeudi. Le débat fait désormais rage pour savoir si l’Angleterre va s’accorder une pause hivernale, un « winter break » qui mettrait sur pause la Premier League pour au moins trois semaines. La possibilité que les prochaines rencontres se disputent également à huis-clos est évoquée, les spectateurs dans les stades n’étant pas souvent respectueux du port du masque en Angleterre.