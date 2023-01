Un incroyable but refusé à Fulham

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Dans un moment très rare dans l’histoire du football, l’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrović a vu son but sur pénalty être refusé ce dimanche face à Newcastle. Dans sa tentative, il a glissé et a réussi à marquer, mais en touchant involontairement deux fois le ballon sur sa frappe. Comme le veut le règlement, le but est alors annulé et remplacé par un coup-franc en faveur de Newcastle, qui s’en sort très bien sur le coup.