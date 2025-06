Cet ancien de l'OL fait tourner la tête de Man United

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United sort d'une saison cauchemardesque et compte bien rectifier le tir cet été lors du marché des transferts. Un ancien défenseur de l'OL plait d'ailleurs beaucoup à la direction des Red Devils.

Manchester United ne disputera aucune coupe d'Europe la saison prochaine. Une catastrophe pour les finances du club mais surtout pour les fans et observateurs des Red Devils. Ces derniers sont dépités par la situation à Manchester United et espèrent un réveil prochain. Ruben Amorim aura beaucoup de travail sur le marché des transferts. Le Portugais veut miser sur des profils qui pourront rapidement apporter à son collectif. Parmi les chantiers prioritaires de Manchester United : sa défense. Et les pensionnaires d'Old Trafford ont des vues sur un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais.

Manchester United craque pour un ancien de l'OL

Selon les informations de The Sun, Manchester United a en effet l'envie de faire signer Oumar Solet. Le défenseur de 25 ans sort d'une très belle saison sous les couleurs de l'Udinese et pourrait beaucoup apporter aux Red Devils. Ces derniers ont récemment démarré des négociations avec le club transalpin pour boucler l'opération le plus rapidement possible. A noter que West Ham et Bournemouth sont également dans le coup pour s'attacher les services d'Oumar Solet. L'Udinese, conscient du talent de son joueur, ne cédera pas pour moins de 40 millions d'euros. Sauf rebondissement, l'avenir de Solet se situe donc en Premier League. Le meilleur projet proposé fera mouche. Le natif de Melun a fait pas mal de chemin depuis son départ de l'OL en 2020. Il n'avait pas eu sa chance avec les Gones et avait décidé de partir en Autriche du côté de Salzbourg avant d'être recruté libre de tout contrat par l'Udinese l'hiver dernier.