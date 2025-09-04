Tremblement de terre à Tottenham

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

24 ans après son arrivée, Daniel Levy a quitté ses fonctions de président de Tottenham. Le club londonien a annoncé cette décision qui était dans l’air depuis quelques temps, et la fin du mercato a permis de l’officialiser. C’était bien évidemment le dirigeant en poste le plus ancien dans la Premier League. Levy reste en partie propriétaire des Spurs, puisqu’il est l’un des actionnaires principaux de Enic Group, qui possède 85 % des parts des Spurs.