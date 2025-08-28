Tottenham veut piquer Xavi Simons à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Désireux de quitter le RB Leipzig cet été pour rejoindre un club plus important dans le paysage européen, Xavi Simons est proche de s'engager avec Chelsea. Mais Tottenham a fait irruption sur le dossier et veut détourner le deal.

Xavi Simons est l'un des dossiers les plus chauds du moment en Angleterre. Dès la fin de la saison dernière, le prodige néerlandais passé par le Paris Saint-Germain avait formulé en interne son intention de quitter le RB Leipzig. La direction des Taureaux a donc rapidement dû mettre les choses en oeuvre pour lui permettre de trouver une porte de sortie. D'abord en demandant au moins 80 millions d'euros, puis en acceptant négocier à la baisse face à la réticence des prétendants. C'est ainsi qu'est arrivé Chelsea. Les Londoniens ont rapidement pris en main le dossier en trouvant un accord personnel avec Xavi Simons sur les termes de son futur contrat. Mais le dossier trainant en longueur, Tottenham compte bien en profiter.

Xavi Simons, entre Chelsea et Tottenham ?

🚨🆕 Tottenham Hotspur have now informed RB Leipzig that they are pushing to sign #Xavi Simons.



The player is in London, having been released from his Leipzig duties until further notice. RB are demanding €70m all-in.



Chelsea remain in the race and already have an agreement… pic.twitter.com/puu3aLxdBz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 28, 2025

A la recherche d'un nouvel élément pour renforcer son secteur offensif, Tottenham tente actuellement de détourner le transfert de Xavi Simons, indique Florian Plettenberg. Bien que le Néerlandais ne soit qu'à un petit pas de signer à Chelsea, les Spurs veulent intercepter le deal en offrant directement aux dirigeants du RB Leipzig ce qu'ils veulent. Comme l'indique le journaliste allemand, l'écurie allemande demande 70 millions d'euros tout compris pour céder son prodige. Le joueur est actuellement à Londres pour finaliser son transfert, alors que la formation appartenant à Red Bull attend les offres officielles des deux clubs avant de faire un choix.

Rien n'indique que Tottenham parviendra à aller au bout de ses intentions, mais à quatre jours de la fin du mercato, la perspective d'évoluer dans une équipe renouvelée et ambitieuse reste alléchante. Reste à savoir si Xavi Simons serait prêt à snober Chelsea dans les ultimes instants, alors que les négociations durent depuis des semaines.