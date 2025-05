Leipzig ‍: Xavi Simons exige son départ ‍!

Définitivement transféré du Paris Saint-Germain au RB Leipzig en janvier dernier pour 80 millions d'euros bonus compris, Xavi Simons force déjà son départ du club allemand. Des géants européens entendent bien en profiter.

Xavi Simons vit décidément un début de carrière bien tumultueux. Lorsqu'il évoluait au Paris Saint-Germain, la direction n'a jamais réellement voulu compter sur lui. Parti librement au PSV Eindhoven en 2022, il réalise dans la foulée une saison exceptionnelle, terminant meilleur buteur d'Eredivisie avec 19 buts. Le PSG utilise alors sa clause de rachat de 6ME pour le rapatrier… et le prête directement au RB Leipzig. Sa saison dernière en Allemagne fut excellente et Xavi Simons s'est définitivement engagé à Leipzig en provenance du PSG. A peine quelques mois plus tard, son avenir est à nouveau chamboulé puisqu'il a explicitement demandé son départ.

🚨💣 Xavi Simons’ decision has been made: he’s ready to leave RB Leipzig this summer.



Plan confirmed as reported in the recent months, he’s ready for new chapter with top Premier League clubs and Bayern all attentive to his situation.



RB Leipzig, aware of the player’s plan. pic.twitter.com/AeY0u5Bjvg