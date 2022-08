Ten Hag zappe Cristiano Ronaldo, il mise tout sur Martial

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United vit un début de saison cataclysmique. Et pour ne rien arranger, la prochaine rencontre des Red Devils en Premier League sera face à Liverpool.

Malgré une bonne pré-saison et un mercato plein d'espoirs, Manchester United passe totalement au travers de son début de saison. Les hommes d'Erik Ten Hag ont en effet subi deux défaites humiliantes face à Brighton puis contre Brentford, deux adversaires en apparence bien plus faibles. Pour ne rien arranger aux affaires des Red Devils, des tensions existent au sein du vestiaire. Cristiano Ronaldo, en instance de départ mais qui n'arrive pas à trouver preneur, tend de plus en plus ses coéquipiers. Egalement, certains cadres du vestiaires seraient frustrés par le manque de recrues de qualité de Manchester United pour le moment. En attendant d'en savoir plus sur la stratégie que vont employer les dirigeants mancuniens au mercato, Ten Hag va devoir trouver des solutions, et vite.

Martial sur le retour, United respire

Une personne du club a déclaré qu'un Anthony Martial en forme aurait donné une image différente des performances de United lors des deux derniers matchs. [@MelissaReddy_] #MUFC pic.twitter.com/3LCieLQ2aq — Manchester United (@MUnitedFR) August 15, 2022

En effet, lundi soir prochain à Old Trafford, Manchester United recevra Liverpool. Un choc entre deux équipes moyennes en ce début de saison. Pour autant, les hommes de Jürgen Klopp paraissent bien plus sûrs de leurs forces. Pour tenter de faire un coup face aux Reds, Erik Ten Hag veut pouvoir compter sur ses meilleures forces. Absent depuis le début de la saison pour cause de blessure, Anthony Martial va probablement faire son retour dans le groupe. Selon The Sun, le Français a récemment reçu le feu vert du corps médical pour reprendre la compétition. Une excellente nouvelle pour United, alors que l'ancien Monégasque avait été la belle surprise de la préparation mancunienne. Martial aura un dernier point à faire dimanche pour savoir s'il peut prétendre à une place pour jouer face à Liverpool. Mais l'espoir règne pour voir Martial jouer. Et cela pourrait changer pas mal de choses pour combler les manques offensifs mancuniens, avec un Marcus Rashford et un Cristiano Ronaldo qui ont la tête ailleurs. A noter que, pour anticiper tous les scenarii en cette fin de mercato, Ten Hag veut l'arrivée d'un nouvel attaquant avant la fermeture du marché des transferts, qui aura lieu le 1er septembre.