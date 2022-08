Adrien Rabiot et sa mère écoeurent Manchester United

En difficulté dans l'entrejeu, Manchester United s'est penché sur le transfert d'Adrien Rabiot. L'opération semblait facile à boucler sauf que le joueur et son entourage ont des demandes salariales trop élevées.

Encore un échec de plus pour les Red Devils ? En grande difficulté sportive avec deux défaites en deux matches et une dernière place en Premier League, Manchester United compte sur les deux dernières semaines de mercato pour sauver les meubles. En milieu de terrain, il faut toujours remplacer Paul Pogba parti libre à la Juventus Turin. Le club mancunien a privilégié l'option Adrien Rabiot, lui-même joueur turinois. Pas trop cher et pas retenu par son club, l'ancien parisien représente une bonne affaire potentielle. S'il est souvent critiqué en Italie, il reste un milieu de terrain talentueux qui est régulièrement appelé par Didier Deschamps en Equipe de France.

There’s still no agreement between Manchester United and Rabiot’s camp on personal terms. Deal now stalling, as salary request’s still considered too high. 🚨🔴 #MUFC



…and Juventus are still working on Depay deal, waiting for Memphis to agree contract termination with Barça. pic.twitter.com/iJ7SZe8AwB