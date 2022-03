Roman Abramovitch ciblé par des révélations accablantes !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

La situation se tend pour Roman Abramovitch, propriétaire de Chelsea et proche de Vladimir Poutine, cible de révélations accablantes de la BBC.

Visé par des sanctions très fortes de la part du gouvernement britannique en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch, voit sa situation personnelle se tendre un peu plus chaque jour. Et cela ne va pas aller en diminuant dans les prochaines heures dans la mesure où l’oligarque russe fait l’objet de révélations accablantes de la part de la télévision publique britannique. Ce mardi, la BBC dévoile de nouvelles preuves d’actes de corruption ayant fait la fortune de Roman Abramovitch. L’enquête de la chaîne de télévision britannique repose sur des informations contenues dans un document des archives de la police russe, lequel fait plus de cinq pages et dont les éléments ne laissent guère de place au doute à l'encontre de Roman Abramovitch selon le média anglais.

🚨 La BBC sort des éléments accablants contre Roman Abramovitch 🇷🇺.



Il serait impliqué dans :

▪️Le braquage d'un train rempli d'essence en 1992



▪️L'achat d'une compagnie pétrolière via des enchères truquées en 1995



▪️L'enlèvement à Moscou d'un concurrent chinois en 2002 pic.twitter.com/k7yaeolmkO — Actu Foot (@ActuFoot_) March 15, 2022

Il est par exemple question du braquage d’un train rempli d’essence en 1992 mais également de l‘achat d’une compagnie pétrolière grâce à des enchères truquées trois ans plus tard, en 1995. L’enlèvement à Moscou d’un concurrent chinois au rachat d’une autre compagnie pétrolière en 2002 est également évoquée. Des accusations terribles pour le moment démenties par les avocats de Roman Abramovitch mais qui accentuent la pression sur l’actuel propriétaire de Chelsea, preuve en tout cas que son impunité en Occident semble terminée. L’Equipe relaie par ailleurs que Roman Abramovitch a été inclus à une nouvelle liste de douze oligarques russes dans le cadre d’un quatrième train de sanctions contre la Russie. A l’heure où les sanctions contre Roman Abramovitch fragilisent de manière très forte le club de Chelsea, la descente aux enfers du propriétaire des Blues ne fait que commencer. Proche de Vladimir Poutine, l’oligarque russe pourrait payer au prix très fort sa proximité avec le chef du Kremlin, qui a décidé d'envahir l’Ukraine depuis une quinzaine de jours.