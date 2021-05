Rachat d’Arsenal : Thierry Henry confirme le projet à 2 milliards !

Dans : Premier League.

Les grands joueurs d'Arsenal se sont bien associés à Daniel Ek, entrepreneur suédois, pour tenter de racheter le club à son propriétaire.

Ancienne gloire d’Arsenal, Thierry Henry a par la suite tenté de se lancer dans une carrière d’entraineur qui peine à décoller. Toujours très suivi dans les médias notamment avec son rôle de consultant sur la chaine anglaise Sky Sports, le champion du monde 1998 est désormais au coeur d’un projet qui fait grand bruit. En effet, depuis l’annonce de la volonté d’Arsenal de participer à la SuperLigue, avant que tout ne capote très rapidement, les fans du club londonien veulent la tête de Stan Kroenke, le propriétaire américain d’Arsenal. Ce dernier n’a aucune intention de lâcher le club, et l’a régulièrement fait savoir. Mais pour la première fois, un sérieux repreneur qui fait l’unanimité se positionne. Il s’agit du Suédois Daniel Ek, grand fan d’Arsenal à la base, et fondateur de la plateforme Spotify. La rumeur faisant état de sa volonté de s’associer avec des légendes du club comme Patrick Vieira, Dennis Bergkamp ou Thierry Henry, a été confirmée par l’ancien buteur des Gunners.

« Je sais que beaucoup de gens se posent des questions. Mais je peux le dire, c’est vrai que Daniel est un fan d'Arsenal, il n’a pas dit ça pour se faire de la publicité. Il est fan d’Arsenal depuis très longtemps. Cela va être long et pas facile, si jamais cela se produit un jour, mais je peux assurer que Daniel n’abandonnera pas. Il attendra de voir s’ils veulent vendre. Nous voulons ramener les fans à bord, qu’ils participent aux réunions, qu’ils sachent ce qu’il se passe parce qu’on a besoin de récupérer l’ADN du club, son identité, qui selon moi a disparu depuis longtemps », a assuré Thierry Henry lors de prise de parole pour Sky Sports. Une annonce qui devrait en tout cas porter ses fruits auprès des nombreux supporters d’Arsenal, qui ne masquent plus leur volonté de voir Stan Kroenke passer la main. Avec le retour des spectateurs au stade en fin de saison, et le nouvel exercice décevant d’Arsenal, la grogne pourrait prendre une tournure plus radicale dans les prochaines semaines, sans atteindre pour le moment celle déjà vue à Manchester United le week-end dernier.

Enfin, toujours selon Sky Sports, qui a forcément des renseignements solides avec ses sources très proches du projet, Daniel Ek devrait effectuer prochainement une offre de 2 milliards d'euros pour racheter le club. Un montant estimé comme légèrement supérieur à ce qu'aurait déboursé Stan Kroenke pour le rachat des parts, à différentes périodes, d'Arsenal ces dernières années.