Puel est cash, Ben Arfa n’est pas la priorité de Leicester

Dans : Premier League, Mercato.

A peine nommé manager de Leicester City mercredi, Claude Puel a vu la rumeur Hatem Ben Arfa (30 ans) apparaître. Rien de surprenant.

Très complices pendant leur collaboration à l’OGC Nice, les deux hommes ont entretenu de bonnes relations. Présent pour son ancien joueur, le technicien l’a notamment soutenu pendant ses moments difficiles au Paris Saint-Germain. Du coup, la possibilité de récupérer le natif de Clamart cet hiver, ou gratuitement en juin prochain, ne doit pas laisser Puel insensible. Mais avant la réception d’Everton dimanche (17h) en Premier League, le nouveau coach des Foxes a d’autres priorités.

« Ben Arfa ? Nous verrons dans le futur, a répondu le successeur de Craig Shakespeare. C’est important de bien connaître mon effectif. Il faut voir toutes les forces de mon effectif. Il faut préparer ce premier match contre Everton qui sera important. Ce sera avec très peu d’éléments. On verra par la suite. Il faut voir et étudier tous les joueurs, l’équipe à ma disposition. La priorité va à eux. Pour le reste, nous verrons en temps utile. Pour le moment, focus sur ce match et respect par rapport aux joueurs qui sont à ma disposition. » En tout cas, Puel n’exclut rien concernant HBA.