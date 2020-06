PSG : Mané et 200 ME, l’offre choc pour Mbappé !

Dans : PSG.

Intéressé de longue date par un transfert de Kylian Mbappé, Liverpool semble prêt à passer la seconde dans le dossier de l’attaquant du PSG…

Sauf improbable retournement de situation, Kylian Mbappé ne quittera pas Paris cet été. En revanche, toutes les portes semblent ouvertes au sujet d’un éventuel transfert de l’international français en 2021. Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid apprécie grandement la star du Paris Saint-Germain, et souhaite en faire sa recrue vedette dans un an. Mais en Angleterre, les Reds de Liverpool restent très attentifs au dossier Kylian Mbappé. Et selon les informations obtenues par The Sun, un deal d’envergure, comprenant notamment Sadio Mané, a été imaginé par les dirigeants de Liverpool.

Selon le tabloïd anglais, le club britannique envisage sérieusement de proposer 200 ME en plus de l’international sénégalais au Paris Saint-Germain pour obtenir la signature de Kylian Mbappé. Une offre qui s’explique notamment par le fait que l'attaquant des Reds n'ait pas montré une grande motivation à l’idée de signer un nouveau contrat à Liverpool. L’heure n’est pas encore à la panique chez le futur champion d'Angleterre, le bail actuel de Sadio Mané courant jusqu’en juin 2023. Mais du côté des Reds, on estime que Sadio Mané pourrait traîner des pieds à l’idée de prolonger dans les années à venir, d’où la possibilité de l’inclure dès l’été 2021 dans un deal avec le Paris Saint-Germain dans l’espoir de récupérer Kylian Mbappé en retour. Bien sûr, l’information est pour l’heure à prendre avec des pincettes. Mais au sein de la direction parisienne, un tel montant ne serait pas anodin à un an de la fin de contrat du champion du monde.