PL : Zidane à Manchester United, son agent détruit le suspense !

Samedi, avant le match Manchester United-Newcastle, des petits malins avaient posé autour de Old Trafford des mannequins en carton de Zinedine Zidane, histoire de montrer que certains supporters étaient favorables à la venue immédiate de l'entraîneur français pour remplacer José Mourinho. Le scénario du match a longtemps laissé envisager une sortie rapide du Special One puisqu'après dix minutes de jeu les Magpies menaient 0-2. Mais dans un rush final, Pogba et ses coéquipiers arrachaient la victoire et arrangeaient au moins pour quelques jours les affaire de José Mourinho.

Ce qui est certain, c'est que du côté de Manchester United on va découvrir avec intérêt les propos tenus ce dimanche par Alain Migliaccio, éternel agent de Zinedine Zidane, dans le JDD. « Nerveusement, il était à bout. C’est Zinedine : quand il sait qu’il ne peut plus, il ne triche jamais. Il a choisi de vivre une année sabbatique, il ne replongera pas avant. Même si MU se présentait ? Je ne pense pas qu’il ira entraîner en Angleterre. C’est moins son style. J’en ai discuté avec lui, ça ne l’attire pas vraiment. La Juventus ? Il y a une histoire, ça peut jouer, il peut aussi se laisser séduire par un club coup de coeur, un projet magnifique, pas forcément chez un grand d’Europe », a confié ce très proche de Zinedine Zidane. José Mourinho peut donc dormir tranquille pour l'instant, Zizou n'est pas candidat pour le remplacer malgré toutes les rumeurs relayées en Angleterre.