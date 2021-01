PL : Wenger ouvre la porte à un retour à Arsenal !

Dans : Premier League.

Depuis son départ d’Arsenal en 2018, Arsène Wenger est clairement en manque de terrain. C’est donc pour cette raison que l’entraîneur français a tendu la main à son ancien club.

À 71 ans, Arsène Wenger ne s’ennuie pas. Après une carrière bien remplie, avec notamment des passages sur les bancs de Monaco (1987-1994) et d’Arsenal (1996-2018), le technicien alsacien occupe désormais le rôle de « directeur du développement du football mondial » à la FIFA. Malgré tout, Wenger reste en manque de terrains et de vestiaires. Si aucun club européen n’a réussi à le convaincre, il se dit prêt à reprendre du service… chez les Gunners bien sûr. « Si on a besoin de moi à Arsenal, je les aiderai, mais je ne m'attends pas à ça, non. Une mauvaise sortie ? Vous savez, le temps est un bon remède », a lancé Wenger dans une interview sur NBC Sports.

Même si le club londonien va un peu mieux depuis le Boxing Day, avec deux victoires de suite contre Chelsea (3-1) et Brighton (1-0) en Premier League, l’équipe de Mikel Arteta vit une saison compliquée. Treizième du classement, Arsenal joue plus le maintien que la course à l’Europe. Autant dire que la légende Wenger est souvent annoncée pour sauver son club. Même s’il a soutenu le coach espagnol par le passé, Wenger ne se ferait pas prier pour lui piquer sa place, afin de redorer le blason d’Arsenal. Mais alors que la direction des Gunners continue de faire confiance à l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Wenger a très peu de chances de faire son come-back à l’Emirates Stadium. Il aura au moins tenté sa chance...