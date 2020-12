Arsenal : Arteta sous pression, la folle rumeur Wenger

Dans : Premier League.

En l’espace de quelques semaines, Mikel Arteta est passé du statut de héros à celui de zéro sur le banc de touche d’Arsenal…

Au mois d'août dernier, l’entraîneur espagnol écrivait une petite page d’histoire des Gunners avec le doublé Coupe d'Angleterre - Community Shield. Après avoir dominé Chelsea et Liverpool en finale, le club londonien ambitionnait clairement de rejouer enfin le Big Four en Premier League. Sauf qu’après 11 journées de championnat, Arsenal est quinzième… En enchaînant une troisième défaite en quatre matchs dimanche sur la pelouse de Tottenham (0-2), la formation d’Arteta a reculé à huit longueurs des places en Ligue des Champions. Par conséquent, et alors que son club lutte plutôt avec les équipes du maintien qu’avec les gros bras européens, l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City est forcément sur la sellette.

Même s’il garde le soutien de son groupe de joueurs, la pression des supporters commence à se faire ressentir. Mais pour l’instant, Vinai Venkatesham ne prévoit pas encore d’évincer son coach. D’après le Daily Express, l’éventualité du départ d’Arteta est juste évoquée en interne. Et pour faire les bons choix, le directeur général du club londonien aurait visuellement sondé… Arsène Wenger. Une simple visite de courtoisie pour des conseils ou une première prise de contact pour un come-back de l’ancien manager français chez les Gunners ? Réponse dans les jours à venir, avec un déplacement à Dundalk en Europa League jeudi puis un match de Premier League contre Burnley dimanche pour sauver ce qui peut encore l'être...