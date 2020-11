EdF : Pogba surcoté, l’Angleterre le met plus bas que terre

Dans : Equipe de France.

Loin d’être un titulaire indiscutable à Manchester United ces dernières semaines, Paul Pogba devrait débuter le match entre la France et la Finlande ce mardi.

En effet, Didier Deschamps compte sur ce match amical pour faire emmagasiner du temps de jeu à un certain nombre de joueurs en manque de rythme. C’est le cas d’Olivier Giroud, mais également de Paul Pogba, qui devrait débuter au côté de Steven Nzonzi face à la Finlande ce mardi soir. Véritable icone marketing en Angleterre, le milieu de terrain de Manchester United n’est toutefois plus un titulaire aussi indiscutable dans l’esprit de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Il faut dire que ses performances chez les Red Devils sont assez irrégulières, ce qui lui a valu des critiques très salées de la part de la légende anglaise Jamie Carragher au micro de TalkSport.

« A la place de Manchester United, je chercherais à récupérer de l'argent sur Pogba (au mercato). Est-ce que je le mettrais dans l'équipe ? Non. Il est un grand nom, il est venu avec une grosse indemnité de transfert, mais je ne pense pas que ce soit un grand joueur. Il semble qu'il n'a jamais réussi à être bon dans toutes les positions et toutes les tactiques mises en place par les différents entraîneurs qu'il a eu. Les gens disent qu'il a gagné la Coupe du monde, et je le comprends. Mais quand il est arrivé, j'ai pensé qu'il pourrait avoir un impact comme Lampard à Chelsea, Gerrard à Liverpool ou Yaya Touré à Manchester City. Ces joueurs ont mené leur équipe aux titres, aux coupes d'Europe. Pogba ne peut pas jouer comme milieu axial, parce que cela laisse l'équipe trop exposée. Bruno Fernandes et Paul Pogba sont probablement deux des joueurs les plus indisciplinés de la Premier League. Vous pouvez peut-être en mettre un, mais pas avec les deux. C'est l'un ou l'autre » a tranché Jamie Carragher, lequel estime que Manchester United ne peut pas jouer avec Pogba et Fernandes. Et visiblement, l’ancien taulier de Liverpool préfère assez nettement le Portugais au Français…