PL : Plus de peur que de mal pour Ngolo Kante ?

Dans : Premier League, Equipe de France.

Dimanche après-midi, c’est (à la surprise générale) sans Ngolo Kante que Chelsea s’est présenté sur la pelouse de Manchester City.

Ce mardi, The Telegraph révèle pourquoi l’international français n’était pas sur la pelouse. En réalité, l’international français a donné des sueurs froides à ses coéquipiers. Effectivement, l’ancien milieu de terrain de Caen s’est évanoui devant ses partenaires à l’entraînement vendredi dernier. Le joueur, qui a repris l’entraînement en ce début de semaine, a passé une série de tests au cœur par précaution et aucun problème n’a été décelé. La cause de cet évanouissement aussi inattendu qu’inquiétant serait « peut-être » due à la vague de froid qui a frappé l’Europe la semaine dernière selon le tabloïd anglais. Plus de peur que de mal pour « NG » comme il est appelé chez les Bleus…