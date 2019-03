PL : Ngolo Kanté a un vilain défaut, ça balance à Chelsea

Dans : Premier League, Equipe de France, Foot Europeen.

Indiscutable en Equipe de France et à Chelsea, Ngolo Kanté est souvent décrit comme un joueur parfait par ses coéquipiers et ses entraîneurs. Mais ne vous y trompez pas, l’ancien Caennais a, comme tout le monde, au moins un défaut. Interrogé par Soccer-AM, Ruben Loftus-Cheek a ainsi balancé publiquement le vilain défaut du Français : son manque de ponctualité. Comme quoi, personne n’est parfait, pas même Ngolo Kanté…

« Ngolo est le joueur qui paye le plus d’amende à cause des retards. Il n’est pas super en retard non plus, mais normalement on doit arriver un peu plus tôt. Lui arrive une ou deux minutes en retard ou juste à l’heure. Il entre (dans le vestiaire), sourit et tout le monde dit : 'Ok, on te pardonne’ » a expliqué le milieu de terrain des Blues, qui confirme qu’on ne peut malgré tout pas reprocher grand-chose à Ngolo Kanté. Même si cette saison, l’international français est moins à son avantage sous les ordres de Maurizio Sarri. Il faut dire qu’il n’évolue pas vraiment dans sa position préférentielle, lui qui est utilisé dans une position de milieu relayeur par l’Italien.