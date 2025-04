PL ‍: Liverpool sacré champion d'Angleterre

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Victorieux 5-1 de Tottenham, Liverpool est allé chercher le titre en Premier League. La domination de Manchester City a pris fin et les Reds ont juste eu à repousser les timides assauts d’Arsenal cette saison pour aller chercher leur 20e titre de champion d’Angleterre. Mohamed Salah a bien évidemment parachevé ce succès avec un but, et l’Egyptien est bien parti pour être élu meilleur joueur de la saison. La ville de Liverpool est en tout cas déjà tout de rouge vêtue pour célébrer ce titre, le deuxième en 25 ans après celui de 2020.