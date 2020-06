PL : Le huis clos, c’est à rendre fou Marcelo Bielsa…

Dans : Premier League.

Après la Premier League en milieu de semaine, c’est le Championship qui va reprendre ses droits ce week-end en Angleterre.

De nombreux fans de foot auront les yeux tournés vers le Leeds United de Marcelo Bielsa, leader au moment de l’interruption avec un point d’avance sur West Bromwich Albion. Dimanche à 13 heures, la formation de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille affronte Cardiff. Une rencontre qui, comme les neufs matchs encore à disputer en D2 anglaise, se disputera bien évidemment à huis clos. Et cela a le don de rendre particulièrement triste Marcelo Bielsa, « El Loco » étant farouchement opposé aux rencontres sans spectateurs.

« Pour moi, obtenir la montée sans avoir joué aurait été très décevant. Mais ne pas pouvoir vivre ces neuf derniers matchs avec les supporters, c'est quelque chose que je n'aurais jamais souhaité. Nous savons que la santé publique compte plus que tout le reste, et le football est secondaire si nous le comparons avec la crise sanitaire. Mais il faut rappeler que la relation entre les joueurs et les supporters fait du football un sport différent des autres. Et sans cette relation, le football n'est plus le même. Je pense que la chose la plus importante est l'adaptation mentale des joueurs. La présence des supporters est quelque chose de primordial, mais cela concerne le football en général et donc toutes les équipes. Tout le monde doit s'adapter à cette absence de supporters et à ce qu'ils apportent normalement » a commenté Marcelo Bielsa en conférence de presse. Entraîneur charismatique au sang chaud, l’Argentin est un grand fan des grosses ambiances, comme celles qu’il a eu l’occasion de découvrir au Chili ou à Marseille. C’est donc sans surprise qu'El Loco risque de devenir fou dans le silence assourdissant des matchs à huis clos…