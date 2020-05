PL : L’incroyable solution anglaise pour terminer la saison

Dans : Premier League.

Les Anglais sont extrêmement motivés à l’idée de terminer leur championnat et ont déjà des idées pour faire accélérer les choses.

Même si le Royaume-Uni est encore très touché, les autorités espèrent avoir atteint le pic de la propagation du Covid-19. Les instances du football travaillent déjà sur un retour à l’entrainement dans quelques semaines, malgré la crainte des joueurs comme celle de Kun Aguero. La dernière réunion entre les clubs pour travailler sur la fin de la saison a débouché sur un plan de reprise assez alambiqué, détaille Sky Sports. L’idée sera donc de reprendre la compétition le 12 juin, uniquement si le gouvernement et les organismes de santé approuvent cette possibilité. Si cela devait être le cas, il faudrait établir une liste de 8 à 10 stades en terrain neutre pour jouer les rencontres restantes, et éviter ainsi les nombreux déplacements et en peu de temps. Conserver la notion de domicile et extérieur est donc à oublier, surtout que tous les matchs se disputeront forcément à huis-clos. L'idée serait aussi de permettre aux clubs de rester dans un lieu proche et confiné, pour enchainer les matchs plus rapidement.

Ce « Project Restart » a en tout cas été approuvé par les clubs de Premier League, qui se sont montrés très prudents et attendent le feu vert de toutes les instances, politiques et médicales avant d’aller plus loin. Mais pour un retour à la compétition le 12 juin prochain, une reprise de l’entrainement est espérée dans la première quinzaine de mai. Il restera aussi à convaincre le syndicat des joueurs et des entraineurs, que l’on dit pour le moment plutôt réticent à reprendre alors que le Royaume-Uni est sur le point de devenir le pays européen le plus touché par l’épidémie.