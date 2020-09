PL : Evra balance les ragots, Sky Sports intervient

Dans : Premier League.

Patrice Evra a remis au premier plan une affaire qui hante Wilfried Zaha. Sur le plateau de Sky Sports, l’ancien joueur du MU a parlé de la relation entre l’Ivoirien et la fille de David Moyes, que nie le joueur de Crystal Palace.

Patrice Evra est au cœur d’une nouvelle polémique. Samedi soir, l’ancien joueur de Manchester United était invité sur le plateau de Sky Sports pour analyser le match des Red Devils contre Crystal Palace. Un match perdu par son ancienne formation (3-1). L’ex-international français a loué le niveau de jeu de l’homme fort des Eagles, Wilfried Zaha, auteur d'un doublé contre MU. Mais voilà, pour expliquer les mauvaises performances de l’Ivoirien quand il jouait à Manchester (2013-2015), Evra a parlé d’une affaire que nie fermement Zaha. « Je me souviens que ce qui a ruiné sa carrière à Manchester United, c’est cette vraie ou fausse liaison avec la fille de David Moyes. La saison précédente, il jouait tous les matches. Mais quand cette info est sortie, il est sorti du game et a disparu », a-t-il lâché en direct sur le plateau.

Une intervention délicate à laquelle la présentatrice de l’émission, Kelly Cates, ne s’attendait pas du tout. Gênée, elle a préféré passer à autre chose volontairement. « On ne connaît pas tout de cette histoire alors mieux vaut la mettre de côté », a-t-elle répondu. Une réaction qui a fait rire Patrice Evra. Plus tard, Kelly Cates a présenté ses excuses aux téléspectateurs. « Nous devons clarifier un commentaire qui a été fait suggérant une hypothétique relation entre Wilfried Zaha et la fille de David Moyes. Nous comprenons que Wilfried Zaha n’a jamais rencontré la fille de David Moyes et que l’affirmation faite par Patrice Evra est fausse. Nous présentons nos excuses. » Wilfried Zaha a toujours nié avoir eu une relation avec la fille de son ancien entraîneur. Un épisode très dur qu’il a du surmonter.