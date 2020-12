PL : Emmanuel Petit craque, il arrête Arsenal

Dans : Premier League.

Club très populaire en France depuis les années 1990-2000 quand il était celui des « frenchies » et se battait chaque année avec Manchester United pour le titre, Arsenal a beaucoup perdu depuis la fin des années Wenger.

Désormais, le Big 4 est très loin, et c’est plutôt le ventre mou qui accueille les Gunners chaque saison. Malgré des débuts prometteurs, Mikel Arteta n’arrive pas à inverser cette tendance, particulièrement inquiétante tant Arsenal continue d’investir de gros montants comme sur Pépé, Aubameyang, Özil, Mustafi ou Xhaka, sans parvenir à justifier ses ambitions. Les résultats pathétiques s’enchainent, et cette saison en particulier, puisque la course pour le titre ou même la Ligue des Champions, est d’ores et déjà à oublier. C’en est trop pour Emmanuel Petit, membre des invincibles d’Arsenal et qui a toujours gardé le club londonien dans son coeur. Mais sur RMC, le champion du monde 1998 a fini par craquer.

« Arsenal me laisse indifférent. Ça vous choque ? C'est un de mes clubs de coeur avec Monaco. Mais ça fait quelques années maintenant où j'ai passé le stade du dépit, je suis tombé dans l'indifférence, Ce n'est pas grave, c'est simplement le résultat logique de ce qu'il se passe depuis des années avec une mauvaise gestion du board et des mauvais choix sur les périodes de transferts, poursuit l'ancien international français. Plus encore que ça, c'est le contenu et l'image dégagée par cette équipe en termes de personnalité et de caractère. Oui, le dépit a laissé place à l'indifférence. Aujourd'hui, j'essaie au maximum de me détacher pour ne plus me prendre la tête », a confié Emmanuel Petit, qui a longtemps été dépité par les résultats d’Arsenal, avant de tout laisser tomber. Pas vraiment une attitude de supporter dans le sens premier du terme, mais il est vrai qu’Arsenal a l’art de décourager ces fans depuis des années désormais.