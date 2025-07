PL ‍: Eberechi Eze à Arsenal, le prix est fou

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

A la recherche de renforts offensifs pour enfin franchir un cap la saison prochaine, Arsenal a jeté son dévolu sur Eberechi Eze, le milieu offensif de Crystal Palace. Les Gunners savent déjà qu'ils devront mettre les moyens pour se l'offrir, lui qui dispose d'une clause libératoire élevée.

La saison que vient de sortir Arsenal doit servir d'exemple. Avec les manques à des postes importants dans leur effectif, les Gunners ont réalisé une saison pour le moins frustrante. Ces derniers ont encore terminé à la place de dauphin en Premier League, derrière un Liverpool surclassant, et ont été éliminés aux portes de la finale de la Ligue des champions. Pour se donner une chance de franchir un cap la saison prochaine en allant chercher les trophées tant convoités, la direction londonienne veut offrir un effectif encore meilleur à Mikel Arteta. Pour cela, plusieurs joueurs offensifs sont ciblés, dont Eberechi Eze.

Eberechi Eze tout proche d'Arsenal

Désireux de garnir son effectif de meilleurs éléments, les dirigeants d'Arsenal veulent passer à l'action pour le recrutement d'Eberechi Eze, indique L'Equipe. La star de Crystal Palace sort de la meilleure saison statistique de sa carrière avec 14 buts et 11 passes décisives, ainsi qu'une victoire en finale de la FA Cup. Pour faire franchir un palier à sa carrière, l'international anglais sait qu'il doit viser plus haut que le club du sud de Londres. Et pour partir, son futur employeur va devoir débourser la modique somme de 79 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.

Le quotidien sportif français affirme que les négociations avancent avec l'entourage du joueur et qu'il ne manque, à ce jour, que la décision d'activer ou non la clause libératoire d'Eberechi Eze. Après lui, les Gunners tenteront probablement de conclure le dossier Viktor Gyökeres. En tout cas, les contours de l'effectif pour la saison prochaine sont très prometteurs.